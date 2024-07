Christian Bauchhenß hat zum 1. Juli die Präsidentschaft des Lions Club Germersheim für 2024/2025 übernommen. Er tritt damit die Nachfolge von Heiner Scherer an. Er sei sich der Verantwortung bewusst und freue sich auf die vielfältigen Tätigkeiten, sagte Bauchhenß. Der 47-Jährige lebt mit seiner Familie in Hördt, ist seit über 25 Jahren bei der VR Bank beschäftigt und dort als Prokurist verantwortlich für die Regionalmärkte Rülzheim und Kandel. Er ist Vorsitzender der Kulturgemeinde Hördt und darüber hinaus in mehreren Vereinen und Organisationen ehrenamtlich aktiv.