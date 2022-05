Am Freitag, 6. Mai, feiert die Laienspielgruppe Westheim im Bürgerhaus Premiere, und zwar nicht nur von einem Stück, sondern gleich von drei verschiedenen Stücken. Das ursprünglich geplante Stück konnte die Gruppe nicht proben, weil erst im Februar feststand, dass sie nach der Pandemiepause wieder auf die Bühne zurückkehren konnte. Mit viel Herzblut und auch mit Proben in den eigenen vier Wänden wurden in kurzer Zeit die Stücke eingeübt. Präsentiert werden: „Ein Beamter zeigt Bürgernähe“, „Schlagkräftige Argumente“ und „Reine Männersache“. Die Stücke sind von einander unabhängig in sich geschlossen und trotzdem mit dem Hauptdarsteller miteinander verbunden.

Info



Aufführungen im Bürgerhaus gibt es am 6., 7. und 14. Mai jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf unter 07272 955441.