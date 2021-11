Das Bauamt der Kreisverwaltung Germersheim wird vom 3. November bis 17. Dezember telefonisch nicht direkt erreichbar sein. Alle in dieser Zeit eingehenden Anrufe werden automatisch an das Bürgertelefon (Telefon 07274 753131) weitergeleitet. Die Mitarbeitenden des Bürgertelefons sind geschult, um einfache Anfragen direkt beantworten zu können, teilt die Kreisverwaltung mit. Tiefergehende Fragen würden an die Sachbearbeitenden weitergeleitet. Dies gelte auch für Anfragen, die postalisch oder per E-Mail ankommen.

Hintergrund für diese Maßnahme seien Rückstände in der Bearbeitung von Bauanträgen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen könnten sich so auf die Bearbeitung der Anträge konzentrieren. Es handelt sich um eine von mehreren Maßnahmen, um aufgelaufene Rückstände abzubauen und kürzere Bearbeitungszeiten zu erreichen. Auch Mitarbeitende, die eigentlich andere Themen im Bauamt bearbeiten, unterstützen derzeit in der Bauaufsicht, um die Bearbeitung von Bauanträgen zu beschleunigen, so die Behörde.

Bereits heute würden Mitarbeiter freiwillig viele Mehrarbeitsstunden leisten. Es sei zudem geplant, für einen Großteil der Mitarbeitenden befristet Überstunden anzuordnen. Diese sollen überwiegend freitags und bei Bedarf auch samstags geleistet werden.

In der Bauaufsicht sind derzeit zwei Vollzeitstellen unbesetzt. Eine der Stellen wird ab Januar neu besetzt werden. „Das Besetzungsverfahren für die zweite Stelle läuft aktuell. Wir hoffen, dass wir auch diese Lücke schnellstmöglich schließen können“, so Bauamtsleiter Robert Tiesler.