Zwei rumänische Staatsangehörige wurden am Sonntagabend um 21.10 Uhr unmittelbar nach ihrer Einreise nach Deutschland am Grenzübergang Bienwald überprüft. Am Steuer saß ein 37-jähriger Mann, der sich in Begleitung einer 25-jährigen Frau befand.

Die Beamten der Bundespolizei stellten vor Ort fest, dass der Fahrer jedoch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. „Die Kontrolle ergab eine bestehende Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls sowie einen Vollstreckungshaftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Laut des Haftbefehls musste er 2280 Euro zahlen. Außerdem bestand auch gegen die Frau ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls in einer Höhe von insgesamt 3986 Euro.

Da beide die Summe nicht aufbrachten, wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht, wo er die Ersatzfreiheitsstrafe von 76 Tagen und sie von 130 Tagen verbüßen. Den 37-Jährigen erwartet zudem eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.