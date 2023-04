Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufatmen in Westheim: Nach dem massiven Wasserschaden in der Kindertagesstätte Löwenzahn, den Mitte Oktober ein defekter Spülmaschinen-Anschluss verursacht hatte, ist die Luft dort wieder rein. Kinder und Erzieher dürfen deshalb ab Dienstag wieder in die Einrichtung zurück – und die Notbetreuung im Bürgerhaus endet. Improvisiert werden muss aber weiter.

Die erlösende Nachricht für Eltern, Erzieher, Kinder und Kommune kam am Donnerstag: Eine am 10. November auf Wunsch der Versicherung vorzeitig getätigte zweite Luftmessung