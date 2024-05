Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte am Sonntagvormittag einen 46-Jährigen in der Dorschbergstraße angehalten, der durch dauerhaftes Leuchten der Blinker aufgefallen war. Durch Veränderungen an der Lichttechnik ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Codieren der Blinker auf dauerhaftes Leuchten, auf ein sogenanntes „US-Standlicht“, verboten ist.

Am Nachmittag wurde zudem ein 30-jähriger Fahrzeugführer aufgrund einer im Oktober abgelaufenen Hauptuntersuchung kontrolliert. Der Mann stieg aus und offenbarte, dass er seit zehn Jahren keinen Führerschein mehr hat. Strafverfahren wurden eingeleitet.