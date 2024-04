Restarbeiten auf der K8 zwischen Bellheim und Hördt werden seit Montag, 15. April, unter Vollsperrung des Streckenabschnitts erledigt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM), Speyer, am Montag mit. Für die Bauarbeiten ist demnach folgende Verkehrsführung vorgesehen: Für die Bauabschnitte (BA) 2 und 3 werden die Verkehrsteilnehmer auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen an der Anschlussstelle (AS) Bellheim Süd bis zur AS Germersheim-Süd weitergeleitet; sodann weiter über die K 27 bis zur L 552. Dann heißt es links abbiegen nach Sondernheim und auf der L 552 in Richtung Süden weiterfahren bis nach Hördt.

In der Gegenrichtung, auf der B9 in Fahrtrichtung Wörth werden Verkehrsteilnehmer ebenfalls an der Anschlussstelle Bellheim Süd in Richtung Süden zur AS Rülzheim Nord weitergeleitet, wo sie die B 9 verlassen. Weiter geht es auf der L 553 und L 540 nach Rülzheim bis zur Einmündung L 493 und erreicht dann an der Einmündung zur L 552 Hördt.

Der Mitfahrerparkplatz an der Anschlussstelle Bellheim Süd ist laut LBM in beiden Bauabschnitten nicht erreichbar. Beide Bauabschnitte erfolgen unter Vollsperrung; die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Geeignetes Wetter vorausgesetzt, sollen die Arbeiten etwa eine Woche andauern, schreibt der Landesbetrieb.