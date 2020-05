Ohne Alltagsmaske geht gerade wenig. Wer auf der Suche nach dem wichtigen Stück Stoff ist, kann einen der acht Zalat-o-Maten in der Südpfalz ansteuern: Dort finden sich zwischen Gläsern mit Roter Bete und Apfelsaft aus der Region jetzt auch Masken im Angebot. Und passend zu den sommerlichen Temperaturen sind sie auch gut gekühlt.

8500 Masken wurden von über 200 freiwilligen Helfern produziert und von den Mitarbeitern der Kandeler „Stoffhalle“ an Ärzte, Krankenhäuser, Physiotherapeuten und andere Einrichtungen in der Region verteilt – kontaktlos und kostenlos. „Einer unserer Helfer war den ganzen Tag nur damit beschäftigt, Anrufe entgegenzunehmen und Whatsapp-Nachrichten zu beantworten“, sagt Kyra Hohndorf von „Kissenzauber“.

Inzwischen sei die Anfrage zurückgegangen und der logistische Aufwand nicht mehr so hoch, weshalb die „Stoffhalle“ die Produktion nun wieder selbst übernommen hat. Die Geldspenden überstiegen die Materialkosten und sollen für einen guten Zweck weitergespendet werden.

Für die Masken wird eine in Deutschland entwickelte und hergestellte Hygienefaser mit antimikrobieller Eigenschaft verwendet, die als Kochwäsche gereinigt werden kann.

Lisa Zapf von Zapf Frischgemüse vertreibt den regional produzierten Mund-Nasenschutz an acht Standorten in der Südpfalz in ihren Zalat-o-Maten. „Mir ist es wichtig, regionale Produkte anzubieten“, betont sie. Mit den Schutzmasken bietet die Unternehmerin erstmals auch Non-Food in ihren Automaten an. Und das stets gut gekühlt.