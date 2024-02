60 Teilnehmende mit insgesamt 37 Forschungsprojekten traten beim diesjährigen Regionalwettbewerb von Jugend forscht – Schüler experimentieren“ unter dem Motto „Mach Dir einen Kopf!“ in Landau an. Darunter waren auch Schülerinnen und Schüler des Europa-Gymnasiums Wörth und der IGS Kandel.

Nils Unger (Jugend forscht, Physik) von der IGS Kandel bekam einen Sonderpreis für sein Projekt „Tonentstehung der Posaune“, Noah Gehrlein vom Europa-Gymnasium Wörth den 3. Preis und einen Sonderpreis bei Schüler experimentieren, Biologie für das Projekt „Der weltbeste Pizzateig“ und Max Paletta vom Europa-Gymnasium Wörth den 1. Preis und einen Sonderpreis im Bereich Schüler experimentieren, Physik; mit seinem Projekt „Wasserrakete - Entwicklung eines Telemetriesystems und automatisierte Fallschirmöffnung“

Im Zuge der Feierstunde hat Landrat Fritz Brechtel außerdem das Europa-Gymnasium Wörth mit dem Regionalen Schulpreis des Landrats geehrt. Ausgezeichnet wurde die Schule für das kontinuierliche Engagement und die herausragenden Erfolge in den vergangenen Jahren beim Regionalwettbewerb Jugend forscht Südpfalz. Das Preisgeld in Höhe von 250 Euro aus Mitteln der Sparkassen-Stiftung wird die Schule für ihre weitere Jugend-forscht-Arbeit zur Förderung der jungen Forscherinnen und Forschern einsetzen.

Das Naturwissenschaftliche Technikum Künkele (NTK) in Landau war zum 26. Mal Austragungsort von Jugend forscht und stellte die personelle und organisatorische Unterstützung bereit in Verbindung mit finanzieller Unterstützung der VR Bank. Zusammen mit dem Patenunternehmen Daimler Truck AG, Werk Wörth startete am 22. Februar 2024 in Landau der Regionalwettbewerb.

Die Erstplatzierten qualifizierten sich automatisch für den Landeswettbewerb vom 19. bis 21. März bei der BASF in Ludwigshafen (Jugend forscht, 15 bis 21 Jahre), beziehungsweise bei Boehringer in Ingelheim am 25. und 26. April 2024 (Schüler experimentieren bis 14 Jahre). Die Jugend forscht Landessiegerinnen und -sieger werden dann zum Bundeswettbewerb in Heilbronn, der vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2024 stattfindet, eingeladen.