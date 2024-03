In der Verbandsgemeinde Jockgrim finden rund um den „Internationalen Frauentag“ verschiedene Veranstaltungen statt.

Unter dem Titel „Gleichberechtigt sind wird stark“ wird am Mittwoch, 6. März, von 18.30 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 16. März, von 10 bis 11.30 Uhr, im Yogazentrum „Ganz und Gart“, Hauptstraße 28 in Rheinzabern ein Partneryoga von Ulli Wissel, Heilpraktikerin und Yogalehrerin, angeboten. Kosten: 20 Euro pro Paar. Anmeldeschluss: 4. März unter Gleichstellung@vg-jockgrim.de

In Kooperation des Beirats für Migration und Integration in der VG und der Gleichstellungsbeauftragten der VG findet am Freitag, 8. März, von 18 bis zirka 21 Uhr die Veranstaltung „Frau - Leben - Freiheit“ in der TSG Turnhall’, Ludwigstraße 161 in Jockgrim statt. Wie erleben Frauen und Männer unterschiedlicher Nationalitäten das Thema Gleichberechtigung in den unterschiedlichen Kulturen? Mutige Frauen und Männer aus der VG stellen ihre persönlichen Erfahrungen vor. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weiter geht es am Samstag, 9. März, zum Thema „Mach mal’n Cut – Frauen, die Bäume selbst schneiden wollen“. Agnes Weisheit, Vorsitzende des Kreisverbandes Obst- und Gartenbauvereins im Landkreis Germersheim, gibt von 14 bis ca. 16.30 Uhr eine Einführung „Bäume schneiden“. Treffpunkt: Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins Jockgrim, Obstanlage im Mittelweg. Eine Gartenschere (wenn vorhanden) sollte mitgebracht werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis 4. März unter Gleichstellung@vg-jockgrim.de

Britta Hallmann-Preuß vom Stadtmuseum Bad Dürkheim hält am Dienstag, 12. März einen Vortrag über „Römische Frauen und ihre Möglichkeit zur Teilhabe an Bildung“. Dieser findet um 19 Uhr im Kleinen Kulturzentrum, Hauptstraße 41 in Rheinzabern, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.