Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser hat der Gemeinde gegenüber Interesse signalisiert in den nächsten Jahren flächendeckend ein Breitbandnetz mittels Glasfaser aufzubauen. Die Zusage des Unternehmens steht jedoch unter der Maßgabe, dass sich während der Nachfragebündelung bis zum 9. November mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Eine Informationsveranstaltung gibt es am Dienstag, 22., und Mittwoch, 23. September, jeweils um 19 Uhr in der Gräfenberghalle.