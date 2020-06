Bis Freitagnachmittag wurden keine Patienten mit der Erkrankung Covid-19 mehr in der Kandeler Asklepiosklinik behandelt. Allerdings wird weiter in der Notaufnahme streng darauf geachtet, mögliche Infizierte mit dem Coronavirus aufzuspüren. „Wir testen recht viel“, sagt der Geschäftsführer der Südpfalzkliniken, Frank Lambert. Da Menschen mit einem Verdacht auf eine Infektion bis zu einem negativen Befund isoliert in der Klinik bleiben, stehen weiter weniger Betten für den Regelbetrieb zur Verfügung.

Um ein Einschleppen des Coronavirus in die beiden Kliniken im Landkreis zu vermeiden, gibt es derzeit nur eine Notaufnahme in Kandel, dort ist auch das Personal der Notaufnahme Germersheim im Einsatz. In der Kandeler Klinik wurden bislang die Covid-19-Patienten des Landkreises versorgt.

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Corona-Pandemie hatte es bei den beiden Kliniken im März noch mehr Veränderungen gegeben. So wurde zum Beispiel die Geriatrie-Station von Kandel nach Germersheim verlegt. Derzeit sei in Abstimmung mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium geplant, diese Veränderungen bis Ende 2020 zu belassen, sagt Lambert. Entsprechende Gespräche mit dem Betriebsrat laufen. Die Kliniken wollen auch für eine mögliche zweite Welle der Pandemie gerüstet sein. Die Frage sei, wie sich die Zahlen nach dem Sommer und den Urlaubsreisen entwickeln, „das sollte man nicht unterschätzen“, sagt Lambert.

In der Zwischenzeit kehrt in den beiden Kliniken wieder Normalität ein. Es gebe wieder eine stetige Zunahme im Regelbetrieb, „die Menschen trauen sich offensichtlich wieder mehr in die Klinik“, lautet die Einschätzung von Geschäftsführer Frank Lambert. Auch in den Operationssälen laufe wieder „das normale Geschäft.“ Inzwischen wurde auch das strenge Besuchsverbot wieder gelockert.