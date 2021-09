Ein Impfbus des Landes kommt am Donnerstag in den Kreis. Der planmäßige Stopp ist am Donnerstag, 23. September, 8 bis 18 Uhr, am Penny-Markt (Mühläcker 2) in Berg.

Die Impfbusse der Landesregierung sind seit sechs Wochen im Einsatz. Bisher wurden mehr als 35.000 Impfungen verzeichnet. Geimpft wird von den sechs mobilen Teams an bis zu sieben Tagen wöchentlich. Im Oktober startet die dritte Runde. Dann werden die Busse auch an den berufsbildenden Schulen im Land haltmachen. Ebenfalls sei an den Hochschulen eine zweite Runde mit kostenfreien Coronaschutzimpfungen geplant, um ein sicheres Semester zu ermöglichen, schreibt Landesimpfkoordinator Daniel Stich in einer Pressemitteilung.

Alle genauen Standorte und Zeiträume für die kommende Woche des Impfbusses finden sich unter: https://corona.rlp.de/de/impfbus/

