„Schön, dass wir wieder einen Pfarrer haben.“ Diese Worte hört Ulrich Hofeditz in Schmalenberg, Geiselberg und Heltersberg immer mal wieder. Und sie freuen ihn. Denn der Pfarrer, über den die Menschen reden, ist Hofeditz selbst.

Seit März ist Ulrich Hofeditz evangelischer Pfarrer in den drei Holzlandgemeinden. Sieben Jahre lang war diese Stelle vakant gewesen. Am Pfingstsonntag wird Hofeditz offiziell in sein Amt eingeführt (14 Uhr, Protestantische Kirche Schmalenberg). Dass er einmal Theologie studieren wollte, war absehbar. Dass er einmal evangelischer Pfarrer in der Pfalz, im Holzland, werden würde, allerdings nicht. Nicht nur, weil der 42-Jährige ursprünglich aus dem nordrhein-westfälischen Gevelsberg stammt, sondern auch, weil zwischen dem ersten Theologiestudium und der Entscheidung, Pfarrer in der Pfalz zu werden, der Berufsweg einige Kurven nahm. Der Glaube spielte aber immer eine sehr wichtige Rolle.

Er komme aus einer Industriehandwerkerfamilie, sagt Hofeditz mit Blick auf das Ruhrgebiet, an dessen südlichem Rand Gevelsberg liegt. Diese familiäre Handwerkertradition setzt er nicht fort. Den Glauben zu leben, was in seiner Familie auch schon immer wichtig gewesen sei, hat seine Berufswahl stark beeinflusst. Hofeditz kommt aus einer freikirchlichen Tradition.

Beruflich oft in Israel unterwegs

Nach dem Abitur im Jahr 2001 absolvierte er seinen Zivildienst. Er entschied sich, diesen in Israel zu leisten, war unter anderem drei Monate in einem Kibbuz, eine Form eine Form jüdischer Gemeinschaftssiedlungen, in der Nähe des Gaza-Streifens tätig – nicht das einzige Mal, dass er beruflich Zeit in Israel verbrachte. Nach dem Überfall durch die Hamas im Oktober galt die Sorge Freunden und Kollegen in Israel, „und natürlich haben wir Kontakt aufgenommen, wollten wissen, ob es allen gut geht“, sagt Hofeditz.

Nach dem Zivildienst studierte er an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen wie geplant Theologie. In Gießen lernte er auch seine Frau Janine kennen. Dass er nach dem Ende des Studiums noch nicht am Ende seiner Studien angekommen war, merkte er schnell. „Ich war fasziniert vom Alten Testament“, erzählt Hofeditz. Er wollte mehr wissen, Studien vertiefen, und entschied sich deshalb, in Mainz an der Universität Biblische Archäologie zu studieren – die Pfalz rückte geografisch zumindest schon einmal ein bisschen näher. „Das fand ich toll“, sagt Hofeditz, der im Rahmen des Studiums und seiner anschließenden Promotion – Hofeditz ist promovierter Archäologie – auch bei Ausgrabungen in Israel dabei war.

Spannendes Berufsfeld ohne Stellenangebote

Weil Biblische Archäologie ein spannendes Berufsfeld sei, aber eines, in dem Stellenangebote rar gesät sind, nahm Hofeditz einen anderen Job an. Es war eine Stellenausschreibung an der Universität, „die mich tatsächlich interessiert hat. Auch weil ich sie an der Uni ungewöhnlich fand“, sagt er. Hofeditz arbeitete bei einem Bestatter. „Ich habe diese Arbeit wirklich gerne gemacht“, sagt er. Er habe sehr viel gelernt, „und diese Arbeit hilft mir auch jetzt, in meinem Beruf als Pfarrer“, sagt er.

Er entschied sich aber – nach einer Phase, in der er überlegte, wie es beruflich für ihn weitergehen sollte – für die Theologie und schrieb sich 2019 an der Universität in Mainz für ein Theologiestudium ein. Abschlüsse aus seinem ersten Studium in Gießen wurden ihm anerkannt, so dass er nur noch Teile des Studiums absolvieren musste. In diese Zeit fiel auch die Entscheidung, nach dem Studium in der Pfalz arbeiten zu wollen. Gute Gespräche mit Vertretern der Landeskirche hatten ihn überzeugt, sich nach zwölf Jahren in Mainz Richtung Pfalz zu orientieren. Er legte sein Examen in Speyer ab.

Verliebt in die Region nach Wanderurlaub in Rodalben

2019 verbrachte er mit seiner Frau Janine einen Wanderurlaub in Rodalben. Beide waren begeistert von der Gegend und den Menschen, fühlten sich auf Anhieb wohl. „Die Begeisterung hat man mir wahrscheinlich angemerkt“, sagt er schmunzelnd, denn 2021 trat er sein Vikariat an. Das absolvierte er in der Johanneskirche in Pirmasens. Sein Spezialvikariat absolvierte er beim missionarisch-ökumenischen Dienst in Landau. In der Region, aber auch im Dekanat Pirmasens, fühlte er sich wohl, schätzte die Teamarbeit hier. Dass er seine erste Pfarrstelle innerhalb des Dekanats antreten könnte, „war ein Wunsch. Ob sich dieser erfüllte, hängt bekanntlich immer von anderen ab“, sagt Hofeditz. Er erfüllte sich.

Noch wohnt er mit seiner Frau in Pirmasens, aber der Umzug ins Holzland ist vorgesehen. Die Wohnungssuche ist angelaufen. Das Pfarrhaus in Schmalenberg wurde zwischenzeitlich von der Kirche verkauft. Dass seine Gemeinde die lange Zeit der Vakanz so gut gemeistert hat, auch schwierige Entscheidungen traf, nötigt Hofeditz Respekt ab. „Das Engagement ist unglaublich“, lobt er. Wenn er Zeit hat, beschäftigt er sich nach wie vor mit der Archäologie, geht wandern und liebt es, zu musizieren. Er spielt Klavier und hat kürzlich begonnen, Trompete zu spielen.

Am Pfingstsonntag wird Hofeditz um 14 Uhr in der Protestantischen Kirche in Schmalenberg ordiniert. Im Turm der Kirche ist ein kleines gotisches Gotteshaus erhalten. Das älteste noch erhaltene Bauwerk im Holzland. Es ist also ein passender Ort zur Amtseinführung für einen Pfarrer mit einem Faible für die Archäologie.