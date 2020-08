Mit Elisabeth Heußner zieht ab Dienstag, 1. September, eine Ergotherapeutin ins Physio-Zentrum Möller ein. Heußner war in Praxen in Hamburg und in der Südpfalz tätig, teilt Inhaber Heiko Möller mit. Sie habe sich auf die Behandlung von Kindern spezialisiert, insbesondere mit wahrnehmungsbedingten, graphomotorischen, schulischen und verhaltensbedingten Problemen. Dazu gehören etwa eine ungünstige Stifthaltung, Konzentrationsprobleme und Lernstörungen wie Lese-Rechtschreib-Schwäche. Zum Einsatz komme in der neuen Ergotherapie-Praxis, Karlshöhlchen 3, auch Therapiehund Lotta. Termine können im Physiozentrum Möller unter Telefon 06340 2261206 vereinbart werden.