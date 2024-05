Das war wohl der größte Einsatz beim Pfingsthochwasser in der Pfalz: Allein das THW war mit 350 Helfern in Wörth. Am Freitag fahren sie heim. Etliche sind seit Sonntag da.

Das aufziehende Gewitter ist auch der Grund, warum draußen am Schauffele-See die THWler aus Sachsen es eilig haben. Seit 9 Uhr bauen sie Pumpen und Leitungen ab, das meiste ist schon auf den blauen