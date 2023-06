Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag Adolf Hitler und Wilhelm Frick die Ehrenbürgerschaft posthum aberkannt. Der Reichskanzler Hitler, verantwortlich für grausamste Kriegsverbrechen, für den Tod von Millionen Menschen, für den Zweiten Weltkrieg, der Deutschland und ganz Europa ins Elend stürzte, müsse aus den Annalen getilgt werden, so die Begründung.

Ebenso der Reichsinnenminister Wilhelm Frick, von 1933 bis 1943 einer der einflussreichsten NS-Politiker und unter anderem als Reichswahlleiter tätig. Viele Gemeinden und Städte,