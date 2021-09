Es war laut Polizei eine „Unfallursache der anderen Art“: Zusammen mit ihrem Beifahrer holte am Sonntag eine 19-Jährige ihr Abendessen bei einem Restaurant in Westheim ab. Während der Fahrt sei dem Beifahrer die heiße Pizza aus den Händen gerutscht und auf den unbedeckten Beinen der jungen Frau gelandet. Dadurch kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. „Der Appetit dürfte den beiden dann gehörig vergangen sein“, so die Polizei in ihrer Mitteilung.