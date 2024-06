Martin Volz (Freie Wählergruppe „Die Parteilosen“) wurde nicht nur erneut zum Ortsbürgermeister von Minfeld gewählt, seine Fraktion schnitt mit 47,2 Prozent auch am besten ab. Die FWG wird künftig mit sieben Mitgliedern (1 Sitz mehr) im Ortsgemeinderat vertreten sein. Mit Margit Groß kehrt eine Frau zurück an den Ratstisch, die in früheren Jahren bereits Beigeordnete war und sich im kommunalpolitischen Geschäft gut auskennt. Zur Fraktion der „Parteilosen“ gehören auch drei neue Ratsmitglieder.

Noch sechs Gemeinderäte (1 Sitz weniger) stellt die SPD, deren Newcomer Oliver Waldmann auf dieser Liste das beste Ergebnis erzielt hat. Die CDU ist wieder mit drei Ratsmitgliedern vertreten. Deren Spitzenkandidat Lukas Heintz, bisher zweiter Beigeordneter der Gemeinde, erzielte mit 832 Stimmen das drittbeste Personenergebnis nach Ortsbürgermeister Martin Volz (1082) und SPD-Kandidat Oliver Waldmann (857). SPD-Spitzenkandidat Jonas Weiß bekam 827 Stimmen.

Der Rat

FWG: Martin Volz, Margit Groß, Christian Schlinck, Volker Daum, Sebastian Hock, Steffen Bauerschmidt, Bernd Reinhardt; SPD: Oliver Waldmann, Jonas Weiß, Ralph Weiß, Stephanie Boldau, Nico Klettenheimer, Marco Hoffmann; CDU: Lukas Heintz, Ulli Weisenburger, Matthias Müller