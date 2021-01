Seinen BMW in den Originalzustand bringen muss ein Autofahrer, der am Donnerstag in Westheim kontrolliert worden war. Der Fahrer des getunten Autos hatte nach Polizeiangaben die Heckscheibe mit einer nicht erlaubten Folie beklebt und die Frontlichter seines Wagens technisch verändert. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Bußgeld.