Die US-Amerikanerin Kathleen Kiernan hat der Ortsgemeinde Schwegenheim im vergangenen Jahr aus Dankbarkeit 150.000 Euro geschenkt. Nun steht fest, in welche Projekte das Geld investiert werden soll.

Kiernan lebte als junges Mädchen nach dem Zweiten Weltkrieg für kurze Zeit in Schwegenheim. Nach ihrem Wunsch soll das Geld in erneuerbare Energien investiert werden. Laut Bodo Lutzke wird mit 50.000 Euro eine Photovoltaikanlage auf der kommunalen Kindertagesstätte finanziert. Der andere Teil der Spende soll in den Windpark bei Römerberg fließen, den die Stadtwerke Speyer zusammen mit ihrem Projektpartner Weag Future Energies zwischen Heiligenstein, Mechtersheim, Schwegenheim und Harthausen bauen wollen.

Laut SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring ist das Ziel, dort fünf neue Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 249 Metern und einer Leistung von jeweils sechs Megawatt zu errichten. Da die Projektpartner bisher allerdings nur 80 Prozent der Grundstücke erwerben konnten, „starten wir erstmal mit drei Windrädern“, sagte Bühring am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsgemeinderats Schwegenheim. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von 40 Millionen Euro ist laut dem SWS-Geschäftsführer Bestandteil, um unabhängig von russischem Gas und Atomkraft zu werden. Bodo Lutzke zufolge sollen sich langfristig auch Schwegenheimer Bürger finanziell an dem Windpark beteiligen können.