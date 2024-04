Der Minfelder Ortsbürgermeister Martin Volz führt die Liste der Freien Wählergruppe für die Wahl des Verbandsgemeinderates Kandel am 9. Juni an. Volz ist auch Spitzenkandidat der Freien Wähler in Minfeld und möchte erneut zum Ortsbürgermeister gewählt werden.

Ihm werden auch Ambitionen für die Nachfolge von Volker Poß (SPD) als Verbandsbürgermeister nachgesagt. Auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigte Volz sein Interesse, sich möglicherweise für dieses Amt zu bewerben. Die Wahl findet am 10. November statt. Auf der Vorschlagsliste für den Verbandsgemeinderat folgen mit den derzeitigen Ortsbeigeordneten Uwe Mühldorfer aus Erlenbach und Martin Oswald aus Freckenfeld zwei weitere Kandidaten mit Erfahrung in ihren Gemeinden. Auf dem vierten Platz folgt dann Alexandra Blum, Winden, vor Ludwig Pfanger, der sich ebenfalls um das Amt des Stadtbürgermeisters von Kandel bewirbt. Mit Maik Wünstel (Erlenbach) folgt dann ein weiterer Ortsbürgermeister.

Wahlen

Die weitere Platzierung: 7. Heiko Möller (Freckenfeld), 8. Christian Schlinck (Minfeld), 9. Karl-Heinz Guckenbiehl (Kandel), 10. Marco Hemmer(Kandel), 11. Thea Weber (Freckenfeld), 12. Stefanie Bohlender-Kerth (Steinweiler), 13. Katharina Brendel (Freckenfeld), 14. Thomas Piotrowski (Minfeld), 15. Sebastian Ries (Kandel),16. Manfred Lieber (derzeitiger Ortsbeigeordneter in Steinweiler), 17. Daniel Guckenbiehl (Kandel), 18. Klaus Friedmann (Kandel), 19. Normen Hör (Erlenbach), 20. Petra Vollmer (Freckenfeld), 21. Michael Clages (Freckenfeld), 22. Michael Jung (Kandel) 23. Katharina Kopittke (Freckenfeld), 24. Michael Gebhardt (Minfeld), 25. Swen Pfanger (Kandel), 26. Max Weber (Minfeld), 27. Sven Möller (Freckenfeld), 28. Karl Deusch (Kandel), 29. Cordula Scholz (Minfeld), 30. Henrik Bohlender (Steinweiler), 31. Tina Schneider-Volz (Minfeld), 32. Gerald Helck (Freckenfeld). Ersatzkandidat ist Otfried Helck (Freckenfeld).