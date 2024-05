Mit Erfolg hat eine 38-Jährige sich am Donnerstag in einer Karlsruher Gaststätte gegen einen sexuellen Übergriff gewehrt. Laut Polizei hatte ein unbekannter Gast die Frau offenbar unter einem Vorwand gebeten, ihn zur Toilette zu begleiten. Dort habe er sie in eine Kabine gedrängt, sich teilweise entkleidet und sie gegen ihren Willen an der Brust und im Intimbereich berührt. Die 38-Jährige setzte sich den Angaben zufolge körperlich zur Wehr und flüchtete in den Gastraum. Der Täter sei ebenfalls geflüchtet.