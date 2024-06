Oscar Schempp vom VfL Pfullingen hat am Samstagabend im südpfälzischen Kuhardt den vom RSV Rülzheim ausgerichteten Großen Preis von ITK-Engineering gewonnen.

Während es bei den Amateuren auf regennasser Fahrbahn noch mehrere Stürze gegeben hatte, konnten die nur 15 Continental-Fahrer und Elite-Amateure im Hauptrennen trockene Verhältnisse genießen.

Ungeplante Flucht

Schempp sicherte sich schon die erste Wertung, bevor die nächsten zwei an den Offenbacher Lennart Rilling (Team Möbel Ehrmann) gingen. Zwischenzeitlich waren beide zusammen mit Nils Radmacher (Team Bellheimer Silberpils) dem Feld enteilt, bevor der Bellheimer wieder abreißen lassen musste. Schempp und Rilling harmonierten, feuerten sich gegenseitig an. In die Fluchtgruppe zu gehen, hatten beide eigentlich nicht geplant gehabt. „Nach einer Prämienrunde hat es sich so ergeben, und Oscar hat mitgemacht. Dann sind wir eben gefahren“, erzählte Rilling.

In den Wertungssprints hatte er fortan jedoch das Nachsehen: Die nächsten vier entschied Schempp für sich, bereitete diese stets nach dem gleichen Muster vor: „Ich habe immer geschaut, schon vor der Kurve eine gute Position zu haben und gleich danach richtig ranzulatschen. Damit konnte ich meine Stärke, einen langen Sprint zu ziehen, perfekt ausspielen.“ Rilling probierte viel: „Von vorne anfahren, aus dem Windschatten kommen, vorher schon attackieren – irgendwann habe ich gemerkt, dass er einfach schneller ist.“

„Zu übermütig“

Entschieden war das Rennen vor der letzten Wertung aber noch nicht, denn dank doppelter Punktevergabe hätte Rilling mit dem schnelleren Sprint noch das bessere Ende für sich gehabt. „Ich wollte in der letzten Kurve so richtig reinstechen, bin aber vorher schon zu übermütig reingefahren und hatte dann keine Chance mehr“, sagte Rilling. Schempp jedoch wollte schon vorher klare Sache machen: „Ich wollte nicht riskieren, dass er wegspringt und bin ab der Hälfte all-out gefahren“, so der 19-jährige Industriemechaniker, der damit auch die letzte Wertung für sich entschied.

Bei den Amateuren siegte Kai Hliza (Team Möbel Ehrmann). Daniela Gaß (RSC Nordsachsen) gewann das Frauenrennen.