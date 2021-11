Auf vielen deutschen Bahnhöfen wird es bald grüner. Auch in der Region bekommt die Deutsche Bahn einen neuen Konkurrenten. Das durch seine grünen Flixbusse bekannte Unternehmen will sein Fernzugnetz Flixtrain - zu erkennen an den ebenfalls grünen Zügen - deutlich ausbauen und die Haltestationen fast verdoppeln. Schon im Winterfahrplan sollen zehn neue Halte angesteuert werden, unter anderem Koblenz und Mainz, teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. Im Frühjahr werden dann knapp 20 weitere Ziele anvisiert, unter anderem auch der Südwesten mit Karlsruhe und Freiburg insgesamt sollen die grünen Züge dann in 70 Bahnhöfen halten