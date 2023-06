Rund um das Gemeindehaus findet am kommenden Samstag, 17. Juni, das Knittelsheimer Flammkuchenfest statt. Los geht es um 17 Uhr. Für Kinder gibt es einen Mal- und Bastelstand sowie Kinderschminken, was die Kita St. Georg aus Knittelsheim leitet. Zudem wird eine Hüpfburg aufgebaut. Die Messdiener der katholischen Kirche Knittelsheim bieten Waffeln an. Um 17 Uhr und um 17.45 Uhr können Kinder ab vier Jahren das Erzähltheater besuchen. Der Kinder- und Jugendchor Queichtalbären tritt ab 18.15 Uhr auf, bevor um 19 Uhr Duo Harmony mit Livemusik übernimmt. Das Fest endet mit dem großen Johannisfeuer, das ab 22 Uhr brennen soll.