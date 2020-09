Das 11. Europäische Filmfestival der Generationen gastiert im Landkreis Germersheim vom 1. Oktober bis 15. November. Das Filmfestival der Generationen in der Metropolregion Rhein-Neckar gehört inzwischen zu den traditionellen Veranstaltungen im Herbst. Fünf Premieren im Landkreis.

Wie kein anderes Festival trägt das Europäische Filmfestival zum Dialog der Generationen bei. Im Anschluss an jede Filmvorführung kommt das Publikum mit ausgewählten Fachleuten und ehrenamtlich Aktiven aus der Seniorenarbeit, aus der Altenhilfe und der Politik ins Gespräch. So wird das Filmthema vertieft und die Bedeutung des demografischen Wandels für das eigene Leben und das eigene Altern greifbarer. Die Diskussionen nach den Filmvorführungen ermöglichen den Dialog zwischen den Generationen und Kulturen und können neue Impulse setzen zur Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders in der Gemeinde.

In Germersheim, Wörth, Kandel und in der Verbandsgemeinde Lingenfeld werden an 14 Terminen neun Filme aus dem Festivalangebot gezeigt. Mit „Happy Ending“, „Über Grenzen“, „Dancing Queens“, „Romys Salon“ und „Warum ich hier bin“ sind fünf der diesjährigen Filmpremieren im Landkreis Germersheim zu sehen.

Um die erforderlichen Corona-Hygienekonzepte bei den Filmvorführungen einhalten zu können, ist für Zuschauer eine Anmeldung beim jeweiligen Veranstalter erforderlich. Die Anmeldemodalitäten sowie weitere Infos, auch zu eventuell kurzfristigen Änderungen, gibt es ebenfalls bei den örtlichen Veranstaltern.

Im alten Regina Kino in Germersheim, Sandstr. 12a, werden die Filme „Happy Ending“ (Montag, 26. Oktober, 18.30 Uhr), „The Farewell“ (Dienstag, 27. Oktober, 18.30 Uhr), „Über Grenzen“ (Mittwoch, 28. Oktober, 18.30 Uhr), „Dancing Queens“ (Donnerstag, 29. Oktober, 18.30 Uhr) und „Romys Salon“ (Freitag, 30. Oktober, 18.30 Uhr) gezeigt. Veranstalter ist das Seniorenbüro der Stadt Germersheim, unterstützt von der Gruppe Agenda 21 und der Sprechergruppe Ohrenschmaus. Kontakt: Silke Lack, Tel. 07274 960-248.

In Kandel ist der Film „Dancing Queens“ am Samstag, 10. Oktober, und am Samstag, 17. Oktober, jeweils um 16.30 Uhr im Kultursaal der Stadthalle Kandel, Schulgasse 3 zu sehen. Veranstalter ist die Bürgergemeinschaft Kandel e.V., zusammen mit dem Haus der Familie, dem Frauen- und Familienzentrum (FFZ Kandel e.V.) und der Seniorenbeauftragten der VG Kandel. Kontakt: August Wegmann, Tel. 07275 913032.

Die Verbandsgemeinde Lingenfeld hat gemeinsam mit den Senioren- und Behindertenbeauftragten der Ortsgemeinden Lingenfeld, Lustadt, Schwegenheim und Westheim (Pfalz) vier Filmvorführungen im Oktober geplant. Ansprechpartnerin ist Bianca Dietrich, Tel. 01627 196033. In Lingenfeld wird der Film „Die Herbstzeitlosen“ am Freitag, 16. Oktober, 19 Uhr, in der Protestantischen Kirchengemeinde im Gemeindesaal Lingenfeld, Humboldtstr. 12, gezeigt. In Lustadt ist Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses, Obere Hauptstraße 140, der Film „Romys Salon“ zu sehen. In Schwegenheim steht der Film „Über Grenzen“ am Montag, 12. Oktober, 17.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftsraum im Rathaus, Hauptstraße 78, auf dem Programm. In Westheim wird am Dienstag, 6. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus, Großer Saal, Martin-Luther-Weg 1, der Film „Monsieur Pierre geht online“ gezeigt.

Im Mehrgenerationenhaus in Wörth, Ahornstraße 5, werden im November die Filme „Heute bin ich blond“ (Montag, 9. November, 19 Uhr), „Dancing Queens“ (Donnerstag, 12. November, 19 Uhr) und „Warum ich hier bin“ (Sonntag, 15. November, 16 Uhr) gezeigt. Veranstalter ist die Stadtverwaltung Wörth am Rhein in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Wörth. Kontakt: Stephanie Quint, Tel. 07271 131226.

Alle Veranstaltungen im Landkreis Germersheim finden sich auf der Übersicht der Geschäftsstelle Regionale Pflegekonferenz der Kreisverwaltung Germersheim auf www.kreis-germersheim.de. Weitere Informationen über das 11. Filmfestival der Generationen sind im Internet unter www.festival-generationen.de veröffentlicht.

Bundesweiter Veranstalter des Europäischen Filmfestivals der Generationen ist das Kompetenzzentrum Alter der Universität Heidelberg. Festivalleiter ist der Gerontologe Michael Doh. Die vom Broschüre mit Informationen zum Filmfestival und dem Programm für die Region Rhein-Neckar liegt im Kreishaus, Luitpoldplatz 1 in Germersheim aus.