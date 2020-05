Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen – das dachte sich auch die Feuerwehr Kandel. Ihr traditionelles Grillfest wurde daher kurzerhand in die Wohnzimmer der Kameraden verlegt.

Der 30. April ist für viele Mitglieder der Feuerwehr Kandel stets mit einem Termin belegt. An diesem Tag steigt nämlich Jahr für Jahr ein Grillfest, um die Kameradschaft zu pflegen. Weil die Corona-Pandemie in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung macht, „haben wir bereits vor drei Wochen entschieden, das Grillfest in die Wohnzimmer zu verlegen“, wie die Feuerwehr mitteilt.

Die Mitglieder konnten dazu ihr Menü aus Rebknorzenspieß, für Kinder Bratwürste, einem vegetarischen Gericht sowie diversen Salate und Baguette online auswählen. Am Donnerstag werde dieses von der Wehrführung persönlich zu einer Wunschzeit nach Hause geliefert – unter Berücksichtigung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Angefahren werden rund 46 Stationen, an denen 112 Hungrige warten. Zudem werde die sich im Dienst befindliche Mannschaft des DRK-Rettungsdienstes versorgt, heißt es weiter.

Das Grillen kann über einen internen Livestream verfolgt werden. Außerdem steht eine separate Videokonferenz zur Verfügung, in der sich die Kameraden einwählen können und so aus dem Wohnzimmer zusammen den Abend verbringen können.