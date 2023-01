Eine Tierrettung nimmt ein glückliches Ende: Am Montagmittag war die Berufsfeuerwehr Karlsruhe in den Stadtteil Hohenwettersbach ausgerückt. Ein Dachs war in den Überlauf eines Regenrückhaltebeckens gekrochen und in der Folge in das Becken gefallen. Das Tier konnte sich zwar aus dem Wasser in einen weiteren Kanal retten, dieser war allerdings vergittert.

Anwohner entdeckten den in Not geratenen Dachs und riefen den örtlichen Jäger aus Hohenwettersbach, sowie die Feuerwehr Karlsruhe zur Hilfe. „Mit vereinten Kräften konnte das Gitter schnell entfernt und das Tier in die Freiheit entlassen werden“, schreibt die Feuerwehr in ihrem Bericht. „Der Dachs ließ sich nicht lange bitten und floh auf seinen kurzen Beinen erstaunlich schnell in den nahegelegenen Wald.“