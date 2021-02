Kein Umzug, kein Kappenabend, kein Schlachtfest: Trotz Pandemie „grüßen die Narren vom Westheimer TV mit einem lauten Helau“ alle Bürger in der Verbandsgemeinde Lingenfeld – und feiern „Fastnacht mit Abstand“. Der Turnverein füllt dazu einen „Fastnachtshut ferr dehäm“ mit dem Fastnachtsbutton der laufenden Saison, Hausmacher Wurst, einem Landbrot, einem kleinen Schnaps, Süßigkeiten und einer visuellen Überraschung.

Bürger in der Verbandsgemeinde Lingenfeld, die den gefüllten Hut für 18,11 Euro am Samstag, 13. Februar, ab 11.11 Uhr, von den Elferräten direkt vor die Haustür geliefert bekommen wollen, müssen sich bis Freitag, 5. Februar, telefonisch bei Kerstin Geiger (06344 6588) oder Katja Maier (06344 507605) melden. Eine Vorbestellung ist auch per Internet (www.tv-westheim.de) möglich. Wurst, Brot und Buttons sind auch einzeln bestellbar. Die Metzgerei und das Dorflädl aus Westheim sowie der Schwegenheimer Rewe-Markt unterstützen die Aktion des Vereins.