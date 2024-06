Die Geschicke des Kätzeldorfes wird künftig Hans-Jürgen Kuntz (CDU) lenken. Bei der Ortsbürgermeisterwahl am Sonntag errang der bisherige Ortsbeigeordnete, der keinen Gegenkandidaten hatte, 81,8 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,4 Prozent (2019: 74,4 Prozent). Insgesamt waren xxxx Knittelsheimer zur Wahl aufgerufen. Der 59-jährige Augenoptikermeister, Optometrist und Hörakustikermeister mit eigenem Betrieb (Kuntz Hören & Sehen) mit vier Filialen in Vorder- und Südpfalz wird Nachfolger von Ulrich Christmann (CDU), der nach 25 Jahren im Amt nicht mehr kandidierte.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

