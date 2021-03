Die Aktion „Saubere Landschaft“ fällt der Pandemie zum Opfer. In Westheim soll dennoch Müll gesammelt werden, jedoch nicht in einer Gemeinschaftsaktion, sondern Corona-konform „auf eigene Faust mit der Familie“. Weil sich laut Gemeindeführung „in den letzten Monaten sehr viel Müll angesammelt hat“, bittet sie Bürger, aktiv zu werden. Bis einschließlich Mittwoch, 31. März, können sich Müllsammler bei Beigeordnetem Gerhard Weiss (FWG) telefonisch (0174 3246780) anmelden und ihm mitteilen, in welchem Bereich sie tätig werden wollen. Dafür benötigte Müllsäcke liefert die Kommune in den Briefkasten – und teilt mit, wo gefüllte Säcke abgestellt werden sollen. Die Gemeinde entlohnt alle Teilnehmer mit einer „kleinen Osterüberraschung“.