Weil im Keller eines Gebäudes in der Wattstraße in Freckenfeld am Freitag gegen 18 Uhr Gasgeruch festgestellt worden ist, kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Nach Auskunft der Polizei nahm die Feuerwehr Luftmessungen vor, um zu prüfen, ob sich der Verdacht bestätigen lässt. Kurz vor 18.30 Uhr gab die Polizei Entwarnung: Der Feuerwehreinsatz ist beendet, kein Gasaustritt.