Am frühen Dienstagmorgen gegen 2.20 Uhr wurde ein 48-jähriger Germersheimer durch den Fahrer eines älteren, silberfarbenen Honda Civic angefahren. Der Fahrer ist laut Polizei danach geflüchtet. Bereits in der Vergangenheit wäre der Fahrer des Wagens mehrfach im Pionierweg unter anderem wegen lauten Hupens und Schreiens aufgefallen. Als der 48-Jährige zwecks Nachschau auf die Straße lief, ließ der unbekannte Fahrer den Motor an und fuhr den Mann an. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er in die BG Unfallklinik eingeliefert. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugs sowie des Fahrers wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.