Es ist Tradition, dass an Karfreitag und am Ostersamstag, die Glocken der katholischen Kirchen schweigen. An diesen Tagen rufen Messdiener und Messdienerinnen mit Ratschen zum Angelus-Gebet auf. Nicht so in dieser Karwoche. Die der Messdiener sowie Jugendlichen werden am Karfreitag um 7, 12 und 18 Uhr und am Karsamstag um 7 Uhr mit Fahrzeugen durch die Straßen fahren. Die Autos sind mit Lautsprechern ausgestattet, über die zu den genannten Zeiten in Bellheim, Knittelsheim und Ottersheim zum Angelus-Gebet aufgerufen wird.

Am Karsamstag, ab 10 Uhr, wird die Bevölkerung um eine Spende gebeten. Dazu reichen die Messdiener ein entsprechendes Gefäß aus den jeweiligen Fahrzeugen.

Info