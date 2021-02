„Es fährt (k)ein Intercity nach Wörth“, lautet die Überschrift über einem unserer Artikel vor zwei Wochen. Dabei ging es um einen Intercity, der im Buchungssystem der Deutschen Bahn auftauchte und eine Direktverbindung von Wörth nach Nürnberg versprach.

Alles nur ein Datenfehler, so die Bahn – denn die Intercitys würden in Wörth nur wenden – Zu- und Einstiege: nicht möglich. Schade, entfiele bei diesen Verbindungen doch der Umstieg in Karlsruhe.

Aber warum nutzt die Bahn eigentlich die Zeit der Bauarbeiten in Karlsruhe, die diese Variante nötig machen, nicht um zu testen, ob Fahrgäste die Variante annehmen würden?

So richtig verständlich ist das nicht – schon gar nicht wenn auf der Anzeige am Zug sogar „Wörth (Rhein)“ als Startbahnhof auf den Displays steht, wie diese Woche am Bahnhof zu beobachten war. Da sich auch die Türen ganz normal öffnen ließen, stellt sich weiterhin die Frage: Fährt er oder fährt er nicht?