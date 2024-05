Das Klosterdorf feiert am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 16 Uhr, das dritte Hofflohmarktfest. 50 Höfe öffnen mit bunten Angeboten aus allen Bereichen. Einzelne Höfe bieten zusätzlich Essen, Trinken, Spielen oder Kreatives an. Die Höfe, die am Fest teilnehmen, sind mit Luftballons gekennzeichnet. Snacks und Getränke werden auf Spendenbasis angeboten. Die Adressen sind auf Facebook unter „Hofflohmarktfest Hördt“ einzusehen.