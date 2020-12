Der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lingenfeld, Herbert Haaff, ist am 25. Dezember nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 89 Jahren verstorben. Er war der erste Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde.

Herbert Haaff, 1935 in Westheim geboren, bekleidete in den 1960er- und 70er-Jahren mehrere kommunalpolitische und gesellschaftliche Ehrenämter. So war er über viele Jahre Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde Westheim und engagierte sich darüber hinaus in zahlreichen Vereinen im Kreis Germersheim.

Der einstige Verwaltungslehrling aus Westheim stieg bis zum Verwaltungsdirektor der LVA (heute Deutsche Rentenversicherung) in Speyer auf und wurde 1972 zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der damals bei der Verwaltungsreform neu entstandenen Verbandsgemeinde Lingenfeld gewählt. Dieses Amt übte der Verstorbene bis 1976 aus.

Als Verbandsbürgermeister erfuhr Haaff parteiübergreifende Wertschätzung und war aufgrund seiner Bürgernähe und Bescheidenheit bei der Bevölkerung sehr beliebt. Wegen eines schweren Unfalls in Ausübung seiner Repräsentationspflichten musste Haaff bedingt durch Folgekrankheiten sein Amt als Verbandsbürgermeister zur Verfügung stellen und in den vorzeitigen Ruhestand treten.

Den Großteil seines Alters verbrachte Herbert Haaff in Germersheim und im rechtsrheinischen Eggenstein-Leopoldshafen, wo ihm, jeweils in der Obhut seines Sohnes, noch ein glücklicher und geborgener Lebensabend vergönnt war.

Auf Wunsch des Verstorbenen erfolgt die Beisetzung auf dem Friedhof in Leopoldshafen in aller Stille und im engsten Familienkreis.