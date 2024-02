Weiterer Neuzugang im Ärztehaus: Ab 1. April eröffnet das Medizinische Versorgungszentrum Professor Haupt & Kollegen eine urologische Praxis. Vor Ort wird die Praxis von Ärztin Karolin Bossert geleitet.

Der Urologe Gerald Haupt habe sein Interesse Anfang Januar 2024 bekundet, sagte der Bellheimer Verbandsbürgermeister Gerald Job gegenüber der RHEINPFALZ. Haupt ist Medizinprofessor, Urologie-Chefarzt an zwei Krankenhäusern in Speyer und Landau und Praxisinhaber in Speyer. Dann sei alles ganz schnell gegangen, so Job. Das Planungsbüro und die Verbandsgemeindeverwaltung hätten gut zusammengearbeitet, „innerhalb von vier Wochen war das vertragsreif“. Am Mittwoch wurde der Vertrag unterzeichnet.

Die urologische Praxis öffnet am 1. April zunächst in einer Wohnung in dem Gebäude im Gahnerb 2. Bis zum 1. September soll laut Job eine Praxis den Wünschen der Ärzte entsprechend im Ärztehaus gebaut werden.