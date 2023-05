Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um den Camping- und Wochenendplatz in Lingenfeld zu erhalten, muss er überplant werden. Jetzt liegen verschiedene Varianten auf dem Tisch.

Wird bis zum 31. März kein Bauantrag bei der Kreisverwaltung gestellt, ist aller Voraussicht nach Schluss mit Dauercamping am See. So hat es der Landkreis angedroht. Nun hatte sich der Verbandsgemeinderat