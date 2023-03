Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Twixx ist schneller als Batman. Nein, hier läuft kein Schokoriegel mit einem Superhelden um die Wette. Vielmehr geht es um ein Hunderennen, bei dem der schnellste Vierbeiner der Südpfalz ermittelt wird.

Am Sonntag in aller Frühe. Herrliches Wetter ist zu erwarten. Auf der vorbildlich gepflegten Anlage des Vereins für Hundesport in Leimersheim an der Straße nach Neupotz herrscht schon emsiges