Die alte Stiel-Eiche in der Verlängerung des Mühlwegs soll als Naturdenkmal ausgewiesen werden. Die Gemeinde soll das in die Wege leiten. Dafür hat sich der Westheimer Ortsgemeinderat ausgesprochen und damit einen entsprechenden FWG-Antrag einstimmig befürwortet. Die auf 140 Jahre geschätzte, vermutlich aber noch ältere prächtige Eiche sei ein eindrucksvolles Wahrzeichen Westheims, betonte FWG-Sprecher Serafettin Yöndem: „Generationen haben den Baum erlebt und werden es hoffentlich auch in Zukunft noch tun. Er hat es verdient, als Naturdenkmal anerkannt und geschützt zu werden“, bekräftigte Yöndem. Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) will die Untere Naturschutzbehörde über den Ratsbeschluss informieren.