Weil sie regelmäßig Heroin und Kokain aus den Niederlanden eingeführt und weiterverkauft haben sollen, sitzen drei Männer in Karlsruhe in Haft. Die Polizei erwischte den mutmaßlichen 44-jährigen Drogenhändler sowie zwei 30 und 44 Jahre alte Kuriere nach eigenen Angaben am Montag bei der Übergabe einer neuen Lieferung. Vorausgegangen seien mehrere Monate lange Ermittlungen. Den weiteren Angaben zufolge stellten die Beamten bei der Festnahme einen vierstelligen Bargeldbetrag und etwa 200 Gramm Heroin bei den Verdächtigen sicher.