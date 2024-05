Unbekannte sind am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße eingebrochen. Gestohlen wurde nach Angaben der Polizei eine Spiegelreflexkamera. Außerdem versuchen die Einbrecher einen Fernseher zu stehlen. An einer anderen Wohnungstür wurde ein Fensterglas eingetreten. Geöffnet wurde die Tür jedoch nicht. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 1200 Euro geschätzt.