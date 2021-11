Im kommenden Jahr will sich Knittelsheim der Dorferneuerung widmen und erneut Schwerpunktgemeinde werden, um höhere Zuschüsse zu erhalten: Das Planungsbüro Stadtimpuls (Landau) soll das Dorferneuerungskonzept aus dem Jahr 2000 fortschreiben und Bürger bei privaten Vorhaben beraten. Bei einer vorgeschalteten Dorfmoderation, die das Beratungszentrum Kobra (Landau) übernimmt, dürfen Bürger Ideen und Wünsche äußern, um ihr Dorf fit für die Zukunft zu machen. Der Ortsgemeinderat hat grünes Licht für das Vorhaben gegeben und die Verwaltung beauftragt, entsprechende Förderanträge zu stellen. Eigentlich sollte bereits in diesem Jahr die Dorferneuerung auf der Agenda stehen: Wie berichtet, hatte die Kommune aber „auf Empfehlung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sowie der Kreisverwaltung“, wie Ortsbürgermeister Ulrich Christmann (CDU) im März gesagt hatte, bereits gestellte Förderanträge im November 2020 wieder zurückgezogen. Der Grund: Nur für Dörfer, die vor dem Jahr 2000 Schwerpunktgemeinden waren, war 2021 eine erneute Anerkennung möglich. Zugleich hatte die ADD der Gemeinde aber auch in Aussicht gestellt, dass eine Anerkennung 2022 voraussichtlich möglich sei.