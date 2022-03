Bauen, Wohnen und Leben in Westheim – das sind die drei Themen, die Bürger am Donnerstag, 19 Uhr, bei einem Workshop zur Dorferneuerung im Bürgerhaus intensiv bearbeiten dürfen. Die Dorfmoderation, also der Prozess der Bürgerbeteiligung bei der Dorferneuerung, wird damit fortgesetzt. Bereits im vergangenen Jahr hatten Bürger bei einer Fragebogen-Aktion positive sowie negative Aspekte im Dorf benannt – und zahlreiche Wünsche geäußert. Daraus leiteten das für die Dorfmoderation zuständige Büro Plankultur aus Landau und die Kommune drei Schwerpunkte ab, die zunächst bei drei Ortsrundgängen im November Thema waren und denen jetzt drei Workshops folgen.

Der zweite Workshop mit den Themen Infrastruktur und Verkehr ist für Donnerstag, 17. März – und der dritte, bei dem es um Freizeit, Tourismus und Vereinsleben geht, für Montag, 28. März, geplant. Es gilt die 2G+-Regel. Die Gemeindeführung hofft, dass viele Bürger die Gelegenheit nutzen, „ihr Dorf“ mitzugestalten, um es fit für die Zukunft zu machen.