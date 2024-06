Seine Arbeit als Ortsbürgermeister in den vergangenen zehn Jahren hätten die Bürger in Steinweiler honoriert, meinte am Sonntag kurz vor 22 Uhr Michael Detzel (CDU). Er wurde zum dritten Male als Ortsbürgermeister gewählt, nach 2014 und 2019. Für ihn sprachen sich 765 Wähler aus, für seinen Gegenkandidaten von der SPD, Jürgen Hust, gab es 418 Stimmen. Detzel, der sich sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis zeigte, möchte einige wichtige Projekte umsetzen, die bereits geplant sind. Ein Herzenswunsch von ihm sei die baldige Wieder-Indienststellung des Bürgerhauses, damit die örtlichen Vereine ihre Veranstaltungen hier durchführen können und man wieder einen Treffpunkt für das kulturelle Leben habe. Auch die Sanierung des gemeindeeigenen Anwesens in der Hauptstraße (gegenüber dem Rathaus) sei wichtig. Eine große Herausforderung sei die Erweiterung der Grundschule und deren Umstellung auf eine Ganztagsschule.Der 61jährige Detzel freut sich auf die dritte Amtsperiode als Ortsbürgermeister in der zweitgrößten Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Kandel