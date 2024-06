Die Stadt Kandel sollte in ruhigeres Fahrwasser kommen. Denn Bürgermeister und Ratsmitglieder sind größtenteils erfahrene Kräfte.

In der Mehrzahl sind es bekannte Köpfe, die bald im Kandeler Stadtrat vertreten sind. Fraktionsübergreifend sind bei der Wahl nur wenige neue Namen dazu gekommen. Auch der neue Bürgermeister ist in dem Amt nicht wirklich neu: Michael Gaudier (CDU) hatte als Beigeordneter schon seit fast einem Jahr die Amtsgeschäfte geführt, nachdem sein Vorgänger Michael Niedermeier (CDU) sich erst in den Krankenstand zurückgezogen hatte und dann sein Amt niedergelegt hatte.

Die CDU stellt weiter die stärkste Fraktion und konnte sich von um 4 Prozentpunkte auf 36,1 Prozent steigern. Die SPD hatte bei der Kommunalwahl 2019 deutlich verloren und war auf 26 Prozent gesunken. Diesmal konnte sie sogar 0,7 Prozentpunkte dazu gewinnen. Die FDP bleibt bei 7,8 Prozent stabil, die Freien Wähler können sich über 17,2 Prozent freuen. Verluste gibt es bei den Grünen, die um über 6 Prozentpunkte auf 12,2 Prozent der Stimmen gesunken sind. Die PARTEI und Die Linke waren diesmal nicht angetreten.

Einige Personalien: Die SPD-Fraktion wird künftig von Hans Hruschka angeführt werden, der zeitweise für das Amt des Bürgermeisters kandidiert hatte. Dem langgedienten und bisherigen Beigeordneten Werner Esser (FDP) ist der Rückzug gelungen: Er steht nur noch als Nachrücker auf der Liste für den Stadtrat und wurde in seiner Fraktion auf Platz 4 gewählt. Anders sieht es bei der bisherigen Beigeordneten Jutta Wegmann (Grüne) aus: Sie wurde direkt wieder in den Stadtrat gewählt, obwohl sie auf einem hinteren Listenplatz angetreten war.

Die gewählten Ratsmitglieder

CDU: Michael Gaudier, Michael Zapf, Volker Merkel, Judith Vollmer, Gilda Moser, Thorsten Beck, Julian Rödel, Ursula Knies, Benjamin Gantz. SPD: Hans Hruschka, Monique Dinies, Markus-Jäger-Hott, Michael Kern, Dietmar Kolb, Barbara Hanß, Freie Wähler: Ludwig Pfanger, Michael Jung, Volker Blatsch, Mathias Lind, Grüne: Patricia Bonaudo, Jutta Wegmann, Martin Lind, FDP: Markus Schowalter, Norbert Kerth