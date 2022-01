Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz kommt am Dienstag, 18. Januar nach Knittelsheim. In der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr macht der Impfbus Halt am Gemeindehaus, Ludwigstraße 27. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson und BioNTech zur Verfügung. Personen ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 bis 18 Jahren können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich.

Booster-Impfungen werden in einem Abstand von mindestens drei Monaten zur Zweitimpfung bei einem mRNA-Impfstoff verabreicht werden. Bei einer Impfserie mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sind es vier Wochen. Wichtig: Ausweis und Impfpass nicht vergessen!