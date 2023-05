Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Steine reden könnten, dann hätten die des Ludwigstors der ehemaligen Festung Germersheim viel zu erzählen: Von Soldaten, die hinauszogen und nicht wieder kamen, von Bauern der Umgebung, die ihre mit Gemüse und Früchten beladenen Fuhrwerke durch das enge Tor zum Markt in der Garnisonsstadt lenkten, aber auch von den Besuchen bayerischer Könige, Prinzen und Prinzregenten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In diesem Jahr wird das altehrwürdige Gebäude 180 Jahre alt – eine Spurenlese.

Gerade einmal sechs Jahre waren seit dem Beginn der Arbeiten zum Bau der Festung vergangen, als das Ludwigstor 1840 vollendet war. Zusammen mit dem 1839 fertig gestellten Weißenburger